Податкова автоматично отримуватиме дані про перетин кордону: що зміниться для українців

Інформацію зокрема використовуватимуть для перевірки, чи перебувала людина в Україні понад 183 дні на рік.

Державна податкова служба (ДПС) та Державна прикордонна служба запровадили електронний обмін інформацією з автоматизованим доступом до власних систем. Тепер податкова швидко отримуватиме інформацію про перетин громадянами державного кордону.

Як повідомила пресслужба ДПС, раніше податківці надсилали прикордонникам письмові запити, які ті опрацьовували вручну. Тепер працівник податкової формуватиме електронний запит, а система автоматично надаватиме відповідь за кілька секунд. В податковій службі наголошують, що нововведення не означає появи нових перевірок чи обмежень для громадян. Правила перетину державного кордону також залишаються незмінними.

За словами очільниці ДПС Лесі Карнаух, автоматизований доступ дозволить швидше виявляти схеми "сірого" імпорту та експорту, фіктивні операції, випадки ухилення від оподаткування, а також точніше визначати податкове резидентство фізичних осіб.

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Зокрема, інформацію про перетин кордону використовуватимуть для перевірки, чи перебувала людина в Україні понад 183 дні на рік, що впливає на визначення її податкового резидентства. Крім того, дані допоможуть виявляти випадки, коли документи підприємства підписував керівник, який у цей момент фактично перебував за кордоном.

У податковій запевняють, що система не передбачає масового моніторингу. Кожен запит формуватиметься лише щодо конкретної особи або транспортного засобу за наявності законної підстави, підписуватиметься кваліфікованим електронним підписом посадовця, а всі дії фіксуватимуться в електронних журналах.

Також у ДПС підкреслили, що наявність заборгованості чи інших податкових питань сама по собі не може стати підставою для заборони виїзду за кордон. Такі обмеження, як і раніше, можуть застосовуватися лише за рішенням суду.

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