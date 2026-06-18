З Бухареста знову курсують прямі поїзди до Стамбула, Софії та Варни: скільки коштують квитки

Майже усі маршрути працюватимуть до 12 жовтня.

Національний залізничний оператор Румунії CFR Călători відновив сезонне міжнародне сполучення з Болгарією та Туреччиною. Як повідомляє Euronews, до середини жовтня пасажири знову зможуть щодня подорожувати прямими поїздами з Бухареста до Стамбула, Софії та болгарського курортного міста Варна.

Вартість квитків стартує від 27 євро в один бік. У компанії зазначають, що міжнародні маршрути покликані забезпечити мандрівникам "комфортну та доступну" альтернативу, особливо в період літніх відпусток у Болгарії та Туреччині.

Зазначається, що сезонне сполучення "România" запрацювало 12 червня з поверненням рейсу Бухарест – Варна. Уже наступного дня відновили рух прямі поїзди до Софії та Стамбула.

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Усі маршрути працюватимуть до 12 жовтня, за винятком напрямку до Варни: останній рейс із Бухареста до болгарського курорту вирушить 11 жовтня.

"Відновлення міжнародних поїздів відображає загальноєвропейську тенденцію до зростання популярності залізничних подорожей. Все більше пасажирів шукають альтернативу коротким авіаперельотам, а нічні поїзди знову набувають популярності", - зазначає Euronews.

Де придбати квитки

Придбати квитки можна за 90 днів до дати відправлення – через офіційний сайт CFR Călători або у касах залізничних вокзалів, що здійснюють продаж міжнародних квитків.

Також скористатися цими маршрутами можуть власники проїзних Interrail.

Бухарест – Варна

Потяг вирушає з Північного вокзалу Бухареста о 10:46 та прибуває до Варни о 19:56. Тривалість подорожі становить приблизно 9 годин 10 хвилин.

У зворотному напрямку поїзд відправляється з Варни о 09:30 і прибуває до Бухареста о 16:56.

Вартість квитка другого класу починається від 27 євро в один бік.

Бухарест – Софія

Відправлення з Бухареста також здійснюється о 10:46, а прибуття до столиці Болгарії заплановане на 20:41. Подорож триває близько 9 годин 55 хвилин.

Зворотний рейс вирушає із Софії о 07:00 та прибуває до Бухареста о 16:56. Ціна квитка другого класу стартує від 33,60 євро в один бік.

Бухарест – Стамбул

Для пасажирів, які прямують до Туреччини, передбачено нічний поїзд. Він відправляється з Бухареста о 10:46 і прибуває на станцію Стамбул-Халкали о 09:56 наступного дня.

Загальна тривалість подорожі становить близько 23 годин 10 хвилин. У зворотному напрямку поїзд вирушає зі Стамбула о 20:00 та прибуває до Бухареста о 16:56 наступного дня.

Місце у чотиримісному купейному вагоні з лежачими місцями коштує від 57,80 євро в один бік.

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Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair оголосив про рекордне розширення програми польотів до Емілія-Романья (Італія). На тлі рішення влади скасувати муніципальний податок у розмірі 6,50 євро в аеропортах Форлі, Парми та Ріміні з 1 січня 2026 року, Ryanair забезпечить влітку перевезення 700 тис. пасажирів, відкриє 9 нових маршрутів. Таким чином, вдасться зберегти понад 445 робочих місць у місцевих аеропортах.

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