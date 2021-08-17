Порівняно з другим півріччям 2020 року кількість іноземних туристів в Україні збільшилась на 9%.

У січні-червні 2021 року Україну відвідали 1,42 мільйони іноземних туристів.

Про це повідомили у Державному агентстві розвитку туризму на своїй сторінці у Facebook.

Це на 9% більше в порівнянні з другим півріччям 2020 року, однак на 31% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, коли кількість іноземних туристів в Україні становила майже 2,1 млн осіб, та на 75% менше за показник аналогічного періоду 2019 року, коли кількість іноземців досягла майже 6 мільйонів. Водночас за другий квартал 2021 року кількість туристів помітно збільшилася – їхня кількість в 4 рази перевищила кількість туристів, прийнятих за відповідний період 2020 року.

Зокрема, у першій половині 2021 року відзначається позитивна динаміка в збільшенні кількості туристів з таких країн як Саудівська Аравія (їхня чисельність зросла в 40 разів, та становить 14 тис. осіб, в той час як за аналогічний період 2020 року в Україну приїхало лише 350 громадян), США (кількість туристів зросла на 69,6% в порівнянні з минулим роком, та досягла 34 тис.), Ізраїль (ріст на 26%, кількість туристів 26,6 тис.), та Країн Закавказзя (на 100% зросла кількість Вірмен (7 тис.), майже на 40% збільшилась кількість туристів з Грузії (становить 15,5 тис.) та на 67% зріс показник Азербайджану (16 тис.)). Традиційними ринками для України залишаються Молдова (368 тисяч), Росія (198 тис.), Румунія (109 тис.), Білорусь (96 тис.) та Туреччина (93 тис.).

При цьому 70% іноземних туристів, що відвідали Україну – європейці (на 10% менше від минулорічного показника), 24% - представники країн Азійського регіону (на 8% більше ніж в 2020 році), 2,8% з Північної Америки та лише 1,7% – громадяни Африканського континенту.

"Минулий рік поставив туристичну галузь в екстремальні умови та кардинально змінив підхід туристів до вибору країн для відпочинку. Водночас перше півріччя 2021 року ознаменувалося поступовим відновленням туристичних потоків, як для України, так і для світу загалом. Відбулося значне переосмислення туристичних маршрутів та підвищення рівня внутрішніх поїздок у всьому світі.

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Пандемія Covid-19 зіграла вирішальну роль в зменшенні кількості подорожей за кордон для людей у всьому світі, та, зокрема, в Україні, на сьогодні ми можемо лише оцінювати збитки спричинені карантинними заходами за останні півтора роки. Однак така ситуація стала поштовхом для відкриття нових туристичних ринків та стрімкого розвитку внутрішнього туризму", – констатували в ДАРТ.

Зокрема, у першому півріччі 2021 року українці на 15% більше виїжджають за кордон, ніж у минулому році – всього виїхало 5,7 млн туристів. Традиційним туристичним напрямком для Українців залишаються такі країни як Польща (мільйон відвідувачів), Туреччина (становить 774 тис.), Єгипет (кількість туристів збільшилась на 88% та сягає 705 тис.).

Водночас з’явилися нові туристичні центри, куди починають їхати все більше українців, наприклад, Домініканська Республіка – ріст на 238% та становить 35 тис. туристів, а це на 5 тис. людей більше, ніж тих, які відвідали Болгарію за аналогічний період. Серед інших країн: Катар (11,5 тис.), Мальдіви (10 тис. відвідувачів, що дорівнює кількості українських туристів до Франції за цей же період), Танзанія (7 тис. відвідувачів), Шрі-Ланка (2,5 тис. відвідувачів) тощо.

При цьому в ДАРТ зауважили, що у новій туристичній реальності на перший план виходить не лише вартість туру та певні вподобання, а й враховуються карантинні обмеження, правила в’їзду до країни та ситуація з поширенням COVID-19.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 5 серпня 2021 року Україна посилила умови в'їзду на свою територію як для іноземців, так і для власних громадян.

Автор: Марина Григоренко