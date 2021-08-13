Зокрема, йдеться про туристів з Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну та Кувейту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що цього літа Україну відвідало понад 40 тисяч туристів з арабських країн Перської затоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу про актуальні питання зовнішньої політики України.

Глава МЗС відзначив, що цього року в Україні спостергіається значне збільшення закордонних туристів з арабських країн Перської затоки - з Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну та Кувейту.

"За нашими підрахунками, лише цього літа Київ, Одесу, Львів та Буковель відвідали понад 40 тисяч туристів з країн затоки. Тепер ми працюємо над тим, щоб наступного року вони повернулися знову до нас, і щоб привезли з собою нових туристів", - сказав Кулеба.

Глава МЗС нагадав, що минулого року Україна скасувала візові вимоги для цих країн.

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"Українські дипломати у цих країнах працювали для того, щоб відкрити цілу низку прямих рейсів та лоукостів. Зараз ми працюємо над тим, щоб не лише арабські авіакомпанії, а і українські авіакомпанії активно працювали на цих ринках і ще більше возили туристів як арабських до нас, так і українських у ці країни", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, з 11 червня авіакомпанія з Саудівської Аравії Flynas розпочала польоти в Україну до аеропорту "Бориспіль" по маршруту Ер-Ріяд - Київ, таким чином запустивши пряме сполучення між двома країнами. Пізніше й інші авіакомпанії почали виконувати рейси за цим напрямком.

Тим часом авіакомпанія МАУ з 25 червня запустила прямі рейси до емірату Рас-ель-Хайма.

Автори: Марина Григоренко, Віталій Саєнко