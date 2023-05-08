У топ-5 потрапили одразу три іспанських міста.

Середземноморська Європа, на тлі скасування пандемії коронавірусу, очікує на рекордну кількість туристів влітку 2023 року. У зв'язку з цим туристичні експерти прогнозують не тільки завантаженість найпопулярніших напрямків, а й зростання цін на відпочинок.

Видання Travel Off Path склало список з п'яти найдешевших середземноморських напрямків на літо 2023 року.

1. Бенідорм (Іспанія). Цей курорт є фаворитом серед молоді та сімей, які шукають доступний відпочинок на березі Середземного моря. Тут комфортна температура, багато пляжів, смачна кухня і широкий вибір розваг – і все це за порівняно прийнятними цінами. Наприклад, тут запросто можна повечеряти за 13 євро в недорогому ресторані.

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2. Валенсія (Іспанія). Це місто славиться завидним вибором музеїв, піщаних пляжів і стародавньою спадщиною. При цьому в місті доступні ціни і прекрасна погода: їжа в звичайних ресторанах в центрі Валенсії коштує приблизно 12 євро, в місті більше 300 сонячних днів на рік.

3. Бодрум (Туреччина). Місто є одним з найкращих бюджетних напрямків у Східному Середземномор'ї, де харчування коштує в середньому 5 євро, а вартість ночівлі в готелі становить близько 80 євро в піковий сезон. Крім того, в Бодрумі відмінні пляжі та багато пам'яток.

4. Афіни (Греція). Столиця з тисячолітньою спадщиною і захоплюючою історією приваблює туристів історичними пам'ятками, музеями, а також брукованими вуличками, заповненими кафе і сувенірними магазинами. Також від центру Афін легко можна дістатися до численних пляжів, розташованих по обидві сторони Середземного моря. Тут хоч і не найдешевше житло, але цілком бюджетна їжа (в середньому 12 євро за вечерю) і доступне транспортне сполучення.

5. Аліканте (Іспанія). Місто на іспанському узбережжі Коста-Бланка є захоплюючим прибережним напрямком, яке в останні роки користується великим попитом у молодих мандрівників завдяки своїм сучасним зонам відпочинку і жвавому нічному життю, які відрізняють його від інших історичних, більш традиційних іспанських міст. А ще тут приємні ціни – вечеря в недорогому ресторані обійдеться приблизно в 15 євро.

Як повідомляв УНІАН, туристичні експерти прогнозують, що майбутній літній сезон стане одним з найбільш завантажених за всю історію спостережень. Відповідно, в аеропортах прогнозуються черги і затримки, а на найпопулярніших локаціях – натовпи туристів.

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