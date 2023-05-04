Італія очолила рейтинг найпопулярніших країн для відпочинку влітку 2023 року.

Майбутній літній туристичний сезон може стати одним з найбільш завантажених в історії у зв'язку з поверненням інтересу до подорожей після піку пандемії коронавірусу.

Оскільки більшість туристів бронюють поїздки за кілька місяців до виїзду, туристичні експерти зі страхової компанії Squaremouth вже змогли скласти список найпопулярніших туристичних напрямків у світі цього літа, пише Travel Off Path.

Також вони окреслили основні туристичні тенденції у 2023 році. Зокрема, в цьому сезоні продовжили зростати витрати на подорожі. У середньому туристи витрачають цього літа на поїздки 9 333 долари, що майже на 7% вище, ніж у 2022 році, і на 27% вище, ніж у 2021 році.

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Водночас, на в цьому сезоні стало більше туристів похилого віку. Якщо в 2021 році через те, що старші люди піддавалися більш високому ризику ускладнень зі здоров'ям через коронавірус, такі туристи становили лише 29% мандрівників. Минулого року цей показник збільшився до 33%, а зараз – до 40%.

Крім того, в цьому році в світі стало набагато більше туристів, які вважають за краще провести відпустку за кордоном.

Хоча дослідження було проведено серед американських туристів, все ж ці тенденції актуальні по всьому світу. Крім того, це дає уявлення туристам з інших країн, де буде очікуватися найбільший ажіотаж.

Топ-10 найпопулярніших туристичних напрямків у світі влітку 2023

1. Італія.

2. Канада.

3. Великобританія.

4. Франція.

5. Греція.

6. Мексика.

7. Ісландія.

8. Німеччина.

9. Ірландія.

10. Норвегія.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Travel Off Path також визначило сім популярних туристичних напрямків, яких слід уникати влітку 2023 року через надмірний туризм.

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