Містечко працюватиме весь грудень.

Найбільше у світі пряничне містечко відкрилося в норвезькому Бергені. Це місцева традиція вже майже двадцять років. Читайте такожУ Києві прикрасили головну ялинку країни (відео)

Усе зроблене зі знаменитих імбирних пряників, які в Норвегії печуть під Різдво. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Серед майже двох тисяч експонатів – зменшені копії людей, будинків, потягів, кораблів та навіть оглядового колеса. Містечко працюватиме весь грудень. Виручені від продажу квитків кошти підуть на благодійність.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Ольга Робейко