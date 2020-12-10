У норвезькому Бергені відкрили найбільше у світі пряничне місто
Найбільше у світі пряничне містечко відкрилося в норвезькому Бергені. Це місцева традиція вже майже двадцять років. Читайте такожУ Києві прикрасили головну ялинку країни (відео)
Усе зроблене зі знаменитих імбирних пряників, які в Норвегії печуть під Різдво. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Серед майже двох тисяч експонатів – зменшені копії людей, будинків, потягів, кораблів та навіть оглядового колеса. Містечко працюватиме весь грудень. Виручені від продажу квитків кошти підуть на благодійність.
Пряничне містечко у Норвегії / фото REUTERS
Пряничне містечко у Норвегії / фото REUTERS
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