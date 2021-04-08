"Укрзалізниця" скасовує курсування приміських поїздів на території Хмельницької області.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) поки не обмежує продаж квитків і висадку/посадку пасажирів в поїзди далекого прямування в Хмельницькій та Запорізькій областях, про введення обмежень і їх характер компанія сповістить додатково.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

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Зазначається, що згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про віднесення Хмельницької та Запорізької областей до "червоних" карантинних зон, "Укрзалізниця" разом з міністерствами інфраструктури та охорони здоров'я матимуть тиждень на подання пропозицій щодо організації перевезень у зазначених регіонах.

Згідно з повідомленням, поки ж поїзди далекого прямування курсуватимуть без змін у графіку.

Також прес-служба повідомила, що УЗ продовжує працювати над узгодженням спеціальних рейсів в "карантинні" області для вивезення пасажирів у критично важливих випадках і закликає пасажирів всіх рейсів суворо дотримуватися масочного режиму і рекомендації МОЗ щодо безпечних подорожей.

Крім того, "Укрзалізниця" відсьогодні, 8 квітня, згідно з рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Хмельницької області, тимчасово скасовує курсування приміських поїздів на території області.

Зазначається, що приміські поїзди, які проходять транзитом через Хмельницьку область, посадку та висадку пасажирів на території області здійснювати не будуть.

"При цьому рухомий склад скасованих приміських рейсів в Хмельницькій області буде задіяний на інших маршрутах з метою розвантаження напрямків - це дозволить пасажирам подорожувати комфортно і з більш безпечною розсадкою", - сказано в повідомленні.

Також прес-служба повідомила, що у Львівській та Запорізькій областях приміські поїзди зараз курсують без змін.

"У разі прийняття інших рішень комісією, "Укрзалізниця" буде оперативно інформувати про наявні зміни в курсуванні поїздів", - додала прес-служба.

Крім цього, компанія звернулася до пасажирів з проханням повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників УЗ.

Що цьому передувало

8 квітня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити з 9 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Запорізькій та Хмельницькій областях.

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Автор: Павло Степанець