Також компанія призначила кілька додаткових рейсів.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" в грудні відновлює курсування ряду поїздів, а також запускає кілька додаткових.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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Зокрема, "Укрзалізниця" відновлює рух таких поїздів: №13/14 Київ - Солотвино (Тересва) - щодня зі столиці з 13 грудня, з 14 грудня; №26/25 Одеса - Львів (Ужгород) / Рахів (щодня з Одеси з 13 грудня, з 14 грудня); №58/57 Ковель - Одеса (через день з Ковеля з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня); №70/69 Маріуполь - Львів (щодня з Маріуполя з 13 грудня, зі Львова - з 15 грудня); №138/137 Хмельницький - Лисичанськ (з 13 грудня щодня з Хмельницького, назад з 14 грудня); №357/358 Київ - Рахів (щодня з 18 грудня з Києва, з 19 грудня з Рахова); №745/746 Київ - Славське (щодня з 15 грудня в обох напрямках).

Згідно з повідомленням, вже відновлено курсування поїздів №142 Львів - Бахмут та №217/218 Київ - Рахів.

Також компанія призначила додаткові поїзди: №168 Львів - Одеса (буде курсувати в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3 січня 2021); №198 Ковель - Львів (здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, а також 3, 6, 10 січня 2021 року); № 768/767 Київ - Херсон (з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 і 10 січня 2021 року, з Херсона - 30, 31 грудня 2020 року, а також 4 та 11 січня 2021 року).

Крім цього, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси наступним поїздам: №774 Київ - Шостка на 30 грудня 2020 року та 6 січня 2021 року; №782 Київ - Черкаси на 30 грудня 2020 року та 6 січня 2021 року.

Також продовжено маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми - Вінниця.

Зазначається, що з 13 грудня цього року щодня курсуватимуть поїзди: №41/42 Дніпро - Трускавець; №43 Івано-Франківськ - Київ; №45/46 Лисичанськ - Київ; №118/117 Чернівці - Київ.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Нові поїзди

"Укрзалізниця" з 15 грудня запускає новий швидкісний поїзд "Інтерсіті+" (№745/746) сполученням Київ - Славське.

З 13 листопада компанія запустила два нових потяги – Львів - Бахмут (№142/141) і Харків - Миколаїв (№251/252).

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Автор: Павло Степанець