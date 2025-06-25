Бар стане частиною нового підземного комплексу The London Tunnels.

У Лондоні планують відкрити нову унікальну пам'ятку - комплекс The London Tunnels, будівництво якого може бути завершено вже у 2028 році. Він буде являти собою мережу тунелів протяжністю 1,6 км. Ба більше, всередині з'явиться найглибший бар у світі, пише The Sun.

Зазначається, що мережу тунелів під Лондоном будували для того, щоб захистити людей від бомбардувань під час Другої світової війни. Будівництво було завершено в 1942 році, хоча німецький "Бліц" було завершено в 1941 році. Тому тунелі ніколи не використовували як укриття.

У виданні поділилися, що загалом на будівництво комплексу The London Tunnels виділили 120 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 164 мільйонів доларів). Усередині з'явиться велика кількість різних місць для відвідування, але одним із найцікавіших стане унікальний бар.

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Цей бар буде розташований на глибині 30 метрів під вулицями Лондона. У виданні підкреслили, що він запропонує унікальні нічні розваги.

Бар буде націлений на залучення як туристів, так і любителів історії. У будівництві візьме участь одна з провідних архітектурних фірм Великої Британії - WilkonsonEyre.

Загальна площа тунелів становить 8361 квадратний метр. Їхня глибина перевищує глибину більшості станцій метро Лондона.

Також у The London Tunnels планують розмістити меморіал Другої світової війни, присвячений 40 000 людям, загиблим під час бомбардувань. Крім цього буде створено імерсивний досвід, що поєднує історію та розваги.

Очікується, що комплекс зможе залучати мільйони туристів щорічно, приносячи великий дохід Лондону.

Головні помилки туристів, які приїжджають до Лондона

Раніше автор Business Insider Конор Кларк розповів, яких помилок припускаються туристи під час відвідування Лондона. Крім цього він дав кілька порад, щоб новачки могли заощадити трохи грошей.

Кларк поділився, що найчастіше туристи платять за можливість побачити панорамні види, які можна знайти безкоштовно. Крім цього він звернув увагу на те, що туристи часто стоять з лівого боку ескалаторів, особливо на станціях лондонського метрополітену.

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