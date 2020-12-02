Султанат Оман відновлює видачу віз – уперше з березня 2020 року, коли почалася пандемія.
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Як повідомляють у Верховному комітеті країни, візи видаватимуть тільки тим мандрівникам, поїздки яких організовуються туристичними операторами.
Видачу віз Оман призупинив у березні 2020 року. У червні влада продовжила термін дії усіх туристичних віз (зареєстрованих з березня по серпень 2020-го) до березня 2021 року.
З 1 жовтня 2020-го Оман відновив міжнародне сполучення з низкою країн.
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