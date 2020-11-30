В Йокогамі відбулася презентація атракціону "Gundam Factory Yokohama", яка включає в себе аніматронну статую величезного ходячого бойового робота. Проект присвячений культовій аніме-франшизі Gundam.
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Як повідомляє DTF, висота Гандама становить 18 метрів, а вага – 25 тонн. На відео можна бачити, що робот здатний крокувати вперед. Раніше в мережі викладали ролики, на яких машина робить жести руками.
Для робота також побудували повнорозмірний док-стапель.
Відкриття атракціону для відвідувачів відбудеться 19 грудня. Гості зможуть побачити робота, а також дізнатися про технології його створення.
Користувачі соцмереж жартують, що Японія «підготувалася до сутички з фінальним босом 2020 року», а також пропонують відправити робота в космос.
Фантастичній франшизі Gundam цього року виповнилося 40 років. Вона стала важливою частиною японської масової культури та всесвітньої аніме-культури.
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