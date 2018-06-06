Таллінн зустрічає туристів сувенірними крамничками з продавцями в історичному вбранні (фоторепортаж)

На вуличках історичного центру столиці Естонії можна побачити чимало тематичних сувенірних крамничок та кав'ярень.

Вулички столиці Естонія - Таллінна - вітають туристів численними сувенірними крамничками, продавцями в історичному одязі та кав'ярнями.

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Таллін по праву вважається економічним, історичним та культурним центром країни, тож збирає чимало туристів.

Зазначимо, що з Києва до Таллінна можна дістатися літаком або автобусом. Втім, якщо літаком туди летіти лише близтко двох годин, то автобусом доведеться їхати щонайменше добу, тоді як найдешевші квитки від того ж Wizz Air вийдуть вигідніше, ніж квиток на автобус.

Зазначимо, раніше УНІАН.Туризм розповідав, чим можна зайнятися протягом вихідних у Вільнюсі.