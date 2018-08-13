У Козові пройшов конкурс краси серед кіз (фото, відео)
12:03, 13 серпня 2018Фотозвіти
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Господарі найкрасивіших кіз одержали грошові нагороди з умовою витрати їх виключно на сіно.
Кози показали себе у всій красі / Фото УНІАН
У Козові Тернопільської області пройшов "Коза-фест". У рамках фестивалю відбувся парад кіз, конкурс краси серед кіз, святкова молитва та концерт.
На Тернопільщині влаштували конкурс краси серед кіз
Як повідомляє ТСН, господарі вбрали домашніх улюблениць у спідниці, намисто й квітчасті вінки. Титул найкрасивішої отримали одразу декілька учасниць конкурсу. Їхні господарі одержали грошові нагороди, з умовою витрати їх виключно на сіно.
Як повідомляв УНІАН, раніше на Одещині відбувся чемпіонат зі швидкісного стриження овець.
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