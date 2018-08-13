У Козові пройшов конкурс краси серед кіз (фото, відео)

Господарі найкрасивіших кіз одержали грошові нагороди з умовою витрати їх виключно на сіно.

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