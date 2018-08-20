Броварківський курганний могильник на Полтавщині - пам'ятка національного значення (фоторепортаж)

14:22, 20 серпня 2018
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Курган в селі Броварки на Полтавщині / фото УНІАН

Броварківський курганний могильник знаходиться на мису, утвореному річками Пслом та Грунню. Курганний могильник скіфського часу (VI - IV ст. до н.е.) належить до виразних поховальних некрополів краю з понад столітньою історією вивчення.

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Це найбільший серед відомих курганний могильник скіфського часу не лише на Гадяччині, а й у Попсіллі, а за розмірами збережених насипів - найбільший на теренах усієї Полтавської області.

Нині в складі Броварківського курганного могильника скіфського часу досліджено щонайменше 21 насип з комплексами вказаного періоду, ще в одному поховання не виявлено.

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