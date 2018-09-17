У Чернівцях пройшов етно-фестиваль весільних традицій (фоторепортаж)
12:23, 17 вересня 2018Фотозвіти
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Гостей фестивалю познайомили з традиційними українськими весільними обрядами.
У Чернівцях 16 вересня 2018 року пройшов етно-фестивалю "Осінь весільна".
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Свято пройшло на території Чернівецького обласного державного музею народної архітектури та побуту.
Гості фестивалю мали змогу поспостерігати за костюмованою демонстрацією традиційних українських весільних обрядів.
Як повідомляв УНІАН, також на минулих вихідних у Львові фестиваль кави зібрав тисячі туристів.
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