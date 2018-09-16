У Львові фестиваль кави зібрав тисячі туристів (відео)

Західноукраїнське місто вкотре підтвердило свої претензії на статус "кавової столиці" України.

У Львові майстри приготування кави змагалися в майстерності між собою та дивували кавоманів цікавими вигадками. Зокрема, в одній з кав’ярень пригощали туристів "запаяною" кавою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Розважаємо клієнтів, можемо серветку підпалити, щоб добавити екшн", - зізнається бариста Григорій Онишко. Подруги з Литви бояться хіба що за свої зачіски – вдягають каски, які тут роздають заздалегідь. Запаяна кава – і видовищна, і смачна, особливо карамелізована скоринка, яку роблять саме за допомогою вогню. "Дуже цікаво, але трохи страшно", - зізнаються клієнти.

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В одній з найстаріших кав’ярень Львова каву готують по-східному – у джезві. "Усе саме смачне зібране у цій щільній пінці", - пояснюють там. Після філіжанки-другої львів’янам і туристам незалежні експерти пропонують проголосувати, де ж вони скуштували найсмачніший напій.

Окремо відбувається чемпіонат серед барист – вони визначають сорти кави на смак. "З кожного трикутника треба вибрати зайву чашку. До прикладу, у вас є дві Бразилії і Кенія – от Кенію треба відставити", - пояснив учасник змагань Андрій. І хоч у Львова слава кавового міста, несподівано перемагає бариста з Дніпра – Владислав Демиденко. "Після Львова на каву можна їхати в Дніпро", - жартує організатор фестивалю Андрій Сидор.

Натомість сам Владислав Демиденко поїде в Барселону – змагатися за Україну на міжнародному конкурсі барист. А от де ж у Львові варять найсмачнішу каву – стане відомо в неділю. Голоси туристів і містян традиційно рахують в останній день фестивалю.