Вечірній Франкфурт-на-Майні: вражаючі фото міста з найбільшою кількістю хмарочосів в Німеччині (фоторепортаж)

Загалом в місті розташовано 13 висотних будівель висотою не менше 150 метрів.

Фотосервіс Reuters опублікував свіжу підбірку фотографій Франкфурта-на-Майні, який є єдиним з німецьких міст, де зосереджена велика кількість хмарочосів.

Загалом в місті розташовано 13 висотних будівель висотою не менше 150 метрів. Найвищою серед них вважається будівля Коммерцбанк-Тауэр (Commerzbank Turm) висотою 259 метрів (близько 300 м з урахуванням шпилю), яка до того ж вважається найвисотнішою в усій країні.

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Німецьке місто Франкфурт-на-Майні (Frankfurt am Main) є найбільшим містом федеральної землі Гессен і п'ятим в усій країні. Є центром великого регіону-метрополії Рейн-Майн і вважається світовим «альфа-містом», тобто містом, яке є важливим елементом світової економічної системи (до речі, це єдине з міст Німеччини, яке увійшло до двадцятки «альфа-міст» світу).

Зокрема, Франкфурт (як його приянято скорочено називати, не плутаючи при цьому з іншим німецьким містом Франкфурт-на-Одері та аеропортом Франкфурт-Хан) є центром комерції, культури, освіти, туризму і транспортним вузлом. Серед іншого тут знаходяться Європейський центральний банк, Федеральний банк Німеччини, Франкфуртська біржа і всесвітньо відомий Франкфуртський ярмарок. Франкфуртський аеропорт ввжається одним з найбільш завантажених міжнародних аеропортів, а Франкфуртська Автомобільна розв'язка - однією з найбільш завантажених транспортних магістралей континентальної Європи.

До речі, раніше УНІАН публікував ТОП-5 найдивніших ідей архітекторів, втілених у життя, серед яких - хмарочос з водоспадом.