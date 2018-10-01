Будинок-інопланетянин та хмарочос з водоспадом: ТОП-5 найдивніших ідей архітекторів, втілених у життя (відео)

Чого тільки не навигадували архітектори на нашій планеті.

1 жовтня відзначається Всесвітній День архітектора. Далі – ТОП-5 найдивніших ідей архітекторів, втілених у життя.

Концертний зал імені Уолта Діснея, Лос-Анджелес, США

Концертний зал імені Уолта Діснея спроектований в стилі деконструктивізм. Будівля є поєднанням сталевих блоків, які начебто роз'їжджаються в різні боки. Дизайн споруди критики сприйняли неоднозначно, але відзначили її хорошу акустику.

«Хабітат 67», Монреаль, Канада

Житловий комплекс в Монреалі «Хабітат 67» виглядає, як частинки конструктора. 354 модулі-кубики розташовані в різних комбінаціях, утворюючи 146 квартир з терасами на даху сусідів знизу.

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Кунстхаус, Грац, Австрія

У народі цей музей сучасного мистецтва називають «дружнім інопланетянином». Будівля справді нагадує інопланетну істоту, морське чудовисько або зламану волинку.

Ханг Нга, Далат, В'єтнам

За ексцентричний вигляд цей готель туристи назвали «божевільним будинком». Це казкове дерево з химерними стінами, камінами у вигляді кенгуру та у формі орлиного яйця.

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Хмарочос з водоспадом, Китай

У місті Гуйян відкрили хмарочос з найбільшим штучним водоспадом у світі висотою 108 метрів. Водоспад запускають 4 насоси, а воду збирають попередньо в величезному резервуарі на землі.