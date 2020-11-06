З 6 листопада в чотирьох регіонах Італії запровадили локдаун, в тому числі під жорсткі обмеження потрапило місто Турин.

Італія з 5 листопада 2020 року через стрімке зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом знову посилила карантин, нові обмеження триватимуть щонайменше до 3 грудня.

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Відтак, по всій країні тепер діє комендантська година з 22:00 до 05:00. Протягом цього часу всі, хто виходить на вулицю, повинні мати з собою підтвердження важливої ​​причини: поїздка на або з роботи, невідкладні обставини або питання здоров'я.

Водночас в Італії діятиме так званий "карантин вихідного дня" - торгові центри мають закриватися в вихідні та передсвяткові дні. У вихідні буде дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, торговцям сигаретами і пресою.

При цьому музеям, виставковим залам і гральним закладам доведеться закритися. Також людям настійно рекомендується уникати всіх поїздок, які не є вкрай необхідними.

Крім того, в чотирьох італійських регіонах запроваджується локдаун - Калабрія, Ломбардія, П'ємонту і Валле-д'Аоста. Ось так сьогодні виглядають вулиці великого італійського міста Турин, що знаходиться в регіоні П'ємонт.

Однак оцініть винахідливість італійського жебрака на фото нижче, адже соціальну дистанцію ніхто не відміняв.

Зазначимо, станом на 6 листопада з початку пандемії в Італії коронавірусом були інфіковані 824 879 людей, з них 312 339 одужали, а 40 192 померли.

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Автор: Марина Григоренко