Зовсім скоро у Львові запалять головну новорічну ялинку міста.

У Львові офіційно розпочав працювати Різдвяний ярмарок, а головну ялинку міста запалять зовсім скоро.

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Зауважимо, цього року влада Львова все ж вирішила врахувати карантинні обмеження і не влаштовувати гучних святкувань.

Як запевни міський голова Андрій Садовий, Різдвяний ярмарок буде реформований таким чином, щоб уникнути великих скупчень людей. Буде багато локацій, де буде стояти по 2-3 невеликих будиночків. Звичайно, буде ялинка, винос Дідуха. Все буде, але з мінімальною кількістю людей.

"Просто пройтися і прогулятися - окей. Але збирати людей у великій кількості ми не будемо, тому що безпека на першому місці", - зауважив Садовий.

Водночас, як йдеться в сюжеті ТСН, у Львові вже завершують чепурити головну міську ялинку. На верхівку дерева почепили різдвяну зірку, а на гілках розтягнули понад кілометр світлових гірлянд. Як і торік, крім ілюмінації новорічну красуню більше нічим не прикрашатимуть, бо впевнені, що живе дерево не потребує зайвих оздоб.

16-метрову ялинку зрубали у понеділок, а урочисто засвітять у п'ятницю, напередодні дня Святого Миколая. Масового дійства не влаштовуватимуть через карантинні обмеження. Натомість організують онлайн трансляцію урочистого відкриття.

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Автор: Марина Григоренко