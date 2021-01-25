Історичний паб Lamb and Flag в центрі Оксфорда (Великобританія), заснований в 1566 році, змушений закритися через пандемію коронавірусу.
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Як пише Reuters, паб Lamb and Flag, що належить коледжу Сент-Джонс при Оксфордському університеті, з моменту заснування став улюбленим місцем студентів, вчених і письменників. Свого часу його навіть регулярно відвідували автор "Володаря перстнів" Джон Р.Р. Толкін і його друг Клайв С. Льюїс, який написав "Хроніки Нарнії". Однак з початку пандемії заклад продовжує нести катастрофічні збитки.
"The Lamb and Flag, як і багато інших підприємств індустрії гостинності, сильно постраждали від пандемії. Торгові показники останніх 12 місяців означають, що паб наразі не є фінансово життєздатним", - зазначив заступник скарбника Сент-Джонс коледжу Стів Елстон в заяві, що оголошує про закриття пабу з 31 січня.
При цьому з 1997 року коледж Святого Іоанна направляв виручку від роботи пабу на фінансування стипендій для аспірантів. У коледжі запевняють, що після закриття пабу вони продовжать отримувати стипендії, фінансуванням яких займеться сам коледж.
Відзначається, що в Англії жорсткий карантин діяв більшу частину березня, квітня, травня і червня минулого року, потім він знову був запроваджений в листопаді та в січні. При цьому університетське життя практично зупинилося не тільки в ці місяці, але і в усі інші, починаючи з березня 2020 року.
Історія пабу Lamb and Flag
- Паб Lamb and Flag ("Ягня і прапор") вперше відкрився в 1566 році та був перенесений на своє нинішнє місце по вулиці Сент-Джайлс в центрі Оксфорда в 1613 році. Він належить коледжу Святого Іоанна ( St John's College) - одному з 45 коледжів і приватних холів, що складають Оксфордський університет.
- Паб був названий на честь символів, що традиційно асоціюються зі Святим Іоанном Хрестителем.
- За 450 років свого існування паб Lamb and Flag регулярно відвідували не тільки стунденти Оксфорда, а й багато відомих вчених і письменників. Серед постійних відвідувачів закладу називали письменників Томаса Харді, Джона Р. Р. Толкіна і Клайва С. Льюїса.
- Lamb and Flag - один з найбільш традиційних пабів міста, в якому немає телевізора і музики. Це місце, куди люди приходили, щоб поговорити один з одним і насолодитися традиційним історичним оточенням.
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