Паб Lamb and Flag за 450 років свого існування став улюбленим місцем не тільки студентів Оксфорда, а й багатьох відомих вчених і письменників.

Історичний паб Lamb and Flag в центрі Оксфорда (Великобританія), заснований в 1566 році, змушений закритися через пандемію коронавірусу.

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Як пише Reuters, паб Lamb and Flag, що належить коледжу Сент-Джонс при Оксфордському університеті, з моменту заснування став улюбленим місцем студентів, вчених і письменників. Свого часу його навіть регулярно відвідували автор "Володаря перстнів" Джон Р.Р. Толкін і його друг Клайв С. Льюїс, який написав "Хроніки Нарнії". Однак з початку пандемії заклад продовжує нести катастрофічні збитки.

"The Lamb and Flag, як і багато інших підприємств індустрії гостинності, сильно постраждали від пандемії. Торгові показники останніх 12 місяців означають, що паб наразі не є фінансово життєздатним", - зазначив заступник скарбника Сент-Джонс коледжу Стів Елстон в заяві, що оголошує про закриття пабу з 31 січня.

При цьому з 1997 року коледж Святого Іоанна направляв виручку від роботи пабу на фінансування стипендій для аспірантів. У коледжі запевняють, що після закриття пабу вони продовжать отримувати стипендії, фінансуванням яких займеться сам коледж.

Відзначається, що в Англії жорсткий карантин діяв більшу частину березня, квітня, травня і червня минулого року, потім він знову був запроваджений в листопаді та в січні. При цьому університетське життя практично зупинилося не тільки в ці місяці, але і в усі інші, починаючи з березня 2020 року.

Історія пабу Lamb and Flag

Паб Lamb and Flag ("Ягня і прапор") вперше відкрився в 1566 році та був перенесений на своє нинішнє місце по вулиці Сент-Джайлс в центрі Оксфорда в 1613 році. Він належить коледжу Святого Іоанна ( St John's College) - одному з 45 коледжів і приватних холів, що складають Оксфордський університет.

Паб був названий на честь символів, що традиційно асоціюються зі Святим Іоанном Хрестителем.

За 450 років свого існування паб Lamb and Flag регулярно відвідували не тільки стунденти Оксфорда, а й багато відомих вчених і письменників. Серед постійних відвідувачів закладу називали письменників Томаса Харді, Джона Р. Р. Толкіна і Клайва С. Льюїса.

Lamb and Flag - один з найбільш традиційних пабів міста, в якому немає телевізора і музики. Це місце, куди люди приходили, щоб поговорити один з одним і насолодитися традиційним історичним оточенням.

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Переклад: Марина Григоренко