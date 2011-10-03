Центр зайнятості Вінниччини «нагріли» на 1 млн. 300 тис. грн.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, «підприємливий» чоловік у 2009 році «запровадив» протиправну схему розтрати цільових державних коштів. Створивши низку фіктивних фірм, він конвертував отримані протиправним шляхом кошти у готівку. Клієнтами фірми були державні установи з різних регіонів України. Протягом 2010-2011 років через рахунки цих фірм було конвертовано понад 60 млн. гривень, які надходили, як оплата, за нібито виконані роботи.

Зокрема, у червні ц.р. співробітники СБУ встановили, що фірма отримала 1 млн. 300 тис. гривень за нібито надані послуги з паспортизації адміністративних споруд 15-ом районним відділам Центру зайнятості Вінницької області. Але з’ясувалося, що, насправді, вона жодних послуг не надавала, і підприємницьку діяльність взагалі не веде.

Спритному ділку доведеться тепер відповідати за свої дії за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі з’ясовується походження усієї суми незаконно конвертованих у готівку коштів та їхнє відношення до Центрів зайнятості інших областей України.