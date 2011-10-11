Вінниця інвестує 190,4 мільйона гривень в енергоефективність

Тоді Вінниця взяла на себе зобов’язання розробити стратегічний План дій щодо сталого енергетичного розвитку (SEAP) (до 2020 року). А презентований МЕП розкриває середньострокові цілі енергетичної політики міста, описує, як він фінансуватиметься та здійснюватиметься організаційно.

Зокрема, планується, що за чотири роки місто має зменшити енергоспоживання в бюджетній сфері на 20%, масово впроваджуватиме енергоефективні проекти в житловому секторі і забезпечить зменшення споживання природного газу теплоенергетиками на 10%. Це має суттєво підвищити енергетичну, соціально-економічну та екологічну безпеку міста.

Загальний обсяг фінансування, який розробники рекомендують виділити на реалізацію Муніципального енергетичного плану, передбачається в розмірі 190, 410 млн. гривен., причому 12, 8 млн. грн. – вже наступного року.

Кошти для реалізації МЕП планується залучити з кількох джерел: цільові кредити NEFCO для муніципалітетів, міжнародні кредити на проекти з енергоефективності, випуск муніципальних облігацій та доходи з бюджету розвитку міста. Додатково залучатимуться кошти з прибутків теплопостачальних підприємств та за рахунок співфінансування енергоощадних проектів мешканцями житлових будинків.

