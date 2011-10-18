Жмеринка тиждень жила за європейською демократією

У Жмеринці завершився Європейський тиждень місцевої демократії, протягом якого освітяни проводили заходи з учнівською молоддю. Ініціатором виступила жмеринська міська влада та міське управління освіти.

Протягом тижня проведено конкурс малюнків «Україна – Європа» для учнів 6-7 класів. Організовано День відкритих дверей «Ми відкриті для спілкування» з виставкою у бібліотеці. Під час зустрічі лідерів учнівського врядування із секретарем міської ради Ніколайчуком С.В. була піднята тема «Права дитини в територіальній громаді» Учні 5-х класів переглянули відеофільми «Країни ЄС».

В загальноосвітніх шкільних закладах проводились круглі столи на тему: «Розвиток та консолідація демократичної стабільності – запорука успіху на шляху збереження спадщини земляків». Однією з цікавих форм роботи протягом тижня було провдення інтерактивних видів спілкування, в т.ч. брейнг-стромінг з виготовленням піктограм, котрі ілюстрували Конвенцію про права дитини, захистом проектів.

Загалом європейський тиждень місцевої демократії сприяв розвитку в місті руху європейських клубів, формуванню у юних жмеринчан європейських цінностей, задіявши мистецтво спілкування, доступ до публічної інформаційної сфери.