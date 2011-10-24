На земельних паях підприємець «заробив» кримінальну справу

Злочин у сфері земельних відносин викрили співробітники відділу податкової міліції Могилів-Подільської ОДПІ, - повідомляє прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська. Директор приватного підприємства, який займається вирощуванням зернових та технічних культур у Шаргородському районі, умисно не зареєстрував взяті в оренду земельні паї в Держкомітеті земельних ресурсів, як того вимагає закон. Відтак майже 300 земельних паїв загальною територією понад 350 га використовувалися поза законом. В той же час директор не лише заробляв на зібраному та реалізованому урожаї сотні тисяч гривень, але й користувався спеціальним режимом оподаткування.

Таким чином, керівник допустив ухилення від сплати податків на суму майже 2,9 млн. грн. Слідчими податкової міліції відносно директора підприємства порушена кримінальна справа за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.