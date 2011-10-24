КОД і БЮТ знову мітингуватимуть на підтримку Тимошенко

Вінницька обласна партійна організація «ВО «Батьківщина» разом з КомІтетом опору диктатурі у Вінницькій області апланували чергову акцію протесту

Партійці закликають вінничан приєднатись до мітингу проти політики діючої влади та на захист лідера опозиції Юлії Тимошенко.

Мітинг відбудеться в п‘ятницю 28 жовтня о 9.00 біля обласної ради по вул. Соборна, 72.

Цього дня бповинна відбутись сесія обласної ради, під час якої голова облорганізації ВО “Батьківщина” розрахує перевірити “на вошивість” депутатів своєї фракції. Принаймні, так вона обіцяла на попередньому мітингу опозиції.

Тоді (28 жовтня) ми побачимо, хто із депутатів дійсно підтримує демократичні цінності, - сказала Щербаківська.