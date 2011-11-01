Посаду аграрного заступника губернатора можуть скоротити

18:11, 01 листопада 2011
Вінниця
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АПК куруватиме Мовчан

Екс-заступник голови Вінницької ОДА Василь Черній у  кар'єрному питанні зробив вибір на користь Верховної Ради  і вже  навіть склав присягу народного дерутата. Наразі посадовці й громадськість цікавиться, хто ж займе вакантну посаду і відповідатиме за розвиток аграрного комплексу області.
Ймовірні кадрові ротації УНІАНу прокоментував голова обласної державної адміністрації Микола Джига.
- Щодо заповнення вакантної посади заступника у зв'язку з переходом Василя Чернія до ВР питання ще не вирішено. Наразі його функції виконуватиме перший заступник Іван Мовчан,  - він буде курувати питання агропромислового розвитку, тому що є фахівцем в цій галузі.
Окрім того, остаточно не визначено питання по адміністративній реформі – не відомо, які скорочення штатів нам доведуть. Від цього будемо і відштовхувтись в своїй кадровій політиці в подальшому.

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