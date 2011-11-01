Посаду аграрного заступника губернатора можуть скоротити

Екс-заступник голови Вінницької ОДА Василь Черній у кар'єрному питанні зробив вибір на користь Верховної Ради і вже навіть склав присягу народного дерутата. Наразі посадовці й громадськість цікавиться, хто ж займе вакантну посаду і відповідатиме за розвиток аграрного комплексу області.

Ймовірні кадрові ротації УНІАНу прокоментував голова обласної державної адміністрації Микола Джига.

- Щодо заповнення вакантної посади заступника у зв'язку з переходом Василя Чернія до ВР питання ще не вирішено. Наразі його функції виконуватиме перший заступник Іван Мовчан, - він буде курувати питання агропромислового розвитку, тому що є фахівцем в цій галузі.

Окрім того, остаточно не визначено питання по адміністративній реформі – не відомо, які скорочення штатів нам доведуть. Від цього будемо і відштовхувтись в своїй кадровій політиці в подальшому.