У Вінниці відкриють музей старовинного трамваю

За два роки - до 100-річчя від започаткування руху трамваїв у Вінниці - трамвайно-тролейбусне управління планує відкрити музей.

Як повідомив виданню «Вінниччина» головний інженер ВТТУ Михайло Луценко, в музеї буде представлено до десяти вагонів різних поколінь: від копії першого вагона «MAN» до тих, що нині перевозять городян.

У планах Вінницького ТТУ реставрувати вагони, що вже давно не використовуються на маршрутах. Зокрема, один із найстаріших німецьких трамваїв «Гота», який експлуатувався у 60-70 роках минулого століття. А також випадково знайдений трамвай «Nivelles», який возив вінничан на зорі трамвайної ери, а потім був перероблений під сарай у дитячому таборі.