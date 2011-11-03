Ніна Співак презентувала мистецтво флористики

10:37, 03 листопада 2011
Вінниця
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На основі природних матеріалів

У світлиці Обласного центру народної творчості відкрилася персональна виставка майстрині з флористики Ніни Співак із села Підвисоке Оратівського району. Композиції та картини  майстрині зроблені з природного матеріалу. Це і засушені квіти, і листочки, і стебла різноманітної форми, колоски бур’янів, мох, пушинки тополі та кульбабки, довгі травинки і т.д.  Об’єднані широкою палітрою фарб, матеріали гармонійно «проростають» у мистецькі шедеври.
Виставка триватиме  до 21-го листопада. Вхід вільний.

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