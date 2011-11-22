Вінниччина готується до святкування 1000-ліття Лядівського монастиря

Губернатор Вінниччини Микола Джига підписав розпорядження «Про святкування 1000-річчя з дня заснування скельного Свято-Усікновенського Лядівського чоловічого монастиря». Ювілей обителі, яка є пам’яткою національного значення, відзначатимуть у вересні 2013 року.

Як повідомив на прес-конференції начальник управління релігії ОДА Ігор Салецький, утворено оргкомітет з підготовки та проведення ювілейних заходів, до складу якого увійшли 37 чоловік, у т.ч. нардепи Григорій Калетнік та Олег Зарубінський.

За словами Ігоря Салецького, згідно затвердженого плану заходів передбачається проведення ремонтно-реставраційних робіт та благоустрою монастиря, влаштування до нього під’їзних шляхів, озеленення території, встановлення пам’ятного знаку на честь 1000-річчя з дня заснування монастиря. Окрім того, заплановано виготовлення ювілейної атрибутики – карбування та введення в обіг ювілейних монет, випуск і погашення поштових марок, значків, конвертів, пам’ятних медалей.

- Монастир відбудований вже більш, як на 50%, - зазначив настоятель Свято-Усікновенського скельного чоловічого Лядівського монастиря о.Антоній. - Завершено будівництво братського корпусу та храму над ним, збудовано купальню, упорядковується прилегла територія. По суті, залишається відбудувати головний храм, підірваний комуністичними безбожниками у 1938 році. І все ж питанням №1 є проведення заходів щодо передачі монастирю комплексу церковних будівель і споруд у постійне безкоштовне користування, оформлення землі, а також організація необхідних науково-проектних робіт та підготовка документів щодо фінансування реставрації та відбудови об’єктів монастиря за рахунок субвенції державного бюджету.