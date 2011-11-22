Паразитам на держзакупівлях влаштували «окна РОСТА»

Громадське партнерство «За доброчесні державні закупівлі» та громадська організація «Філософія серця» презентували у Вінниці представникам влади, громадських організацій, бізнесу, журналістам та пересічним громадянам виставку карикатур, об’єднаних темою: «Яка ціна державних закупівель в Україні?».

Як зазначила представник Громадського партнерства «За доброчесні державні закупівлі» Алла Волошина, мета виставки - привернути увагу широкої громадськості до неефективного використання державних коштів через тендери, адже для чиновників закупівлі – це золоте дно. «Ми відібрали з відкритих джерел 12 із 150 тендерів, проведених у 2011 році, які є, на нашу думку, резонансними і зрозумілими звичайним українцям, та передали їх в карикатурах», - зазначає пані Алла.

За її словами, громадські організації, а тим більше пересічні громадяни «дуже бояться питати у влади, куди держава діває кошти», які ми щомісяця зносимо в державний бюджет. «Вони бояться просто за своє фізичне здоров’я. І страшна тема державних закупівель, тема дуже грошова - представлена в карикатурах. Те, що смішно, не страшно», - переконана Алла Волошина.

Серед 12 карикатур учасники виставки мали можливість визначити «Тендерну закупівлю 2011 року». А претендентів на це звання було чимало. Наприклад, закупівля ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства науки та освіти України підручника «Польської мови» за ціною двох електронних книжок, а саме 1165 гривень.

Чи придбання Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради пересувних євро туалетів на суму 3,99 мільйона гривень. Один туалет коштує близько 400 тисяч гривень, як вартість автомобілю «Мерседес» класу С.

На думку голови громадської організації «Філософія серця», члена партнерства «За доброчесні державні закупівлі» Юлії Григи, подібні виставки мають дати поштовх до контролю державних закупівель на рівні областей. «Поки цей рух тільки набирає обертів, 8 громадських організацій у нинішньому році розпочали моніторинг тендерів у своїх областях», - зазначила голова ГО «Філософія серця». За її словами, Партнерство ставить за мету, аби у кожній області України були подібні контролери.