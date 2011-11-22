В економіку області інвестували понад 4 мільярди гривень

За 9 місяців 2011 р. у розвиток економіки Вінницької області підприємствами та організаціями інвестовано 4 млрд. 63 млн. грн. капітальних інвестицій.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні економіки облдержадміністрації.

Обсяг освоєних інвестицій в основний капітал збільшився в 1,6 разів порівняно з відповідним періодом минулого року та становив 3,4 млрд. грн.

Приросту інвестицій досягнуто у 19 районах області та у всіх містах обласного значення, окрім м. Козятин.

Найбільш приріст інвестицій відбувся в м. Вінниці, Ладижині (у 43 рази), Крижопільському (у 6,6 рази більше), Літинському (у 6,4 рази більше), Липовецькому (у 3,5 рази), Томашпільському (у 3,2 рази).

Зниження темпів освоєння інвестицій в основний капітал сталось у м. Козятин (на 52,1%), Гайсинському районі (на 5,8%), Жмеринському (на 24,5%), Козятинському (на 1,9%), Оратівському (на 27,3%), Погребищенському (на 14,3%), Теплицькому (на 39,1%), Тростянецькому (на 27,5%).

Українські інвестори в поточному році інвестували в економіку Вінниччини в 29 разів більше ніж іноземці.