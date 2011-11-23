Вінничани дізнаються, яким би став світ без Біблії

16 -17 грудня у Вінниці відбудеться «IV Всеукраїнська Різдвяна виставка-ярмарок християнської літератури». Організатор виставки - Асоціація християнських видавців України, - повідомляє http://risu.org.ua.

За чотири роки виставка стала доброю різдвяною традицією для Асоціації християнських видавців України і церков Вінницької області. Цього року вона збере ще більше учасників.

«Видавництво «Богомисліє» підготувало до цієї виставки два нові збірки віршів автора Любові Васеніної, програму для недільної школи« Біблійні подорожі» і чотири нові книги із серії «Класні ресурси».

Видавництво «Християнська просвіта» порадує читачів книгами «Що було б, якби Біблія не була написана?», «Зростання в благодаті», а також книгами для дітей та недільних шкіл «Люди в житті Ісуса» і «Бог створив комах».

Видавництво «Християнська книга поштою» випустило спеціально для цієї виставки більше 40 видів листівок, картки з цитатами з Біблії, плакати та календарі.

У рамках «IV Всеукраїнської Різдвяної виставки-ярмарку християнської літератури» відбудеться Круглий стіл для видавців «Підсумки книжкового року» та прес-конференція.