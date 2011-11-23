П'яний сільський Ромео на краденому авто протаранив огорожу

У Могилеві –Подільському працівники міліції затримали 19–річного молодика, якого обґрунтовано підозрюють у крадіжці легкового автомобіля. Ця подія сталася близько 21 години в селі Озаринці.

Як повідомив начальник Могилів-Подільського райвідділу міліції Василь Шрамко, у вечірній час до правоохоронців звернувся 60 - річний житель села Озаринці з повідомленням про те, що з його подвір’я невідомі викрали автомобіль марки «ВАЗ- 2106». Правоохоронці ввели план «перехват», і протягом години викрадену автівку та викрадача було виявлено.

Автомобіль знайшли на іншому кінці села, де він протаранив паркан приватного будинку. За кермом машини сидів сп’янілий молодик.

Як з’ясувалося, автомобіль викрав 19–річний односельчанин потерпілого. Молодий хлопець раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку мопеду. З його слів, автомобіль він викрав для того, щоб поїхати до дівчини у сусіднє село.

Наразі молодого чоловіка затримали і сьогодні за фактом незаконного заволодінням транспортним засобом було порушено кримінальну справу за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.