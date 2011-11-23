Субсидії на оплату комуналки потребує все більше родин

У січні – жовтні 2011 року за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулося 50,4 тис. сімей (на 8,5% більше, ніж за цей же період 2010 року). Питома вага звернень сімей, які проживають у міських поселеннях склала 54,0%.

У жовтні 2011 року кількість сімей учасників Програми житлових субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 4,1% від загальної кількості сімей області, що лише на 0,1 в.п. менше, ніж у жовтні 2010 року.

Серед районів найбільша питома вага сімей, які отримували субсидії в загальній кількості отримувачів субсидій, у Чернівецькому, Могилів-Подільському, Теплицькому районах (7,1 – 6,2,%), а найменша – у Крижопільському, Тростянецькому районах та м. Хмільнику (1,0 – 1,2%).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у жовтні 2011 року збільшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 33,9% і становив 145,0 грн. Серед районів найбільший розмір спостерігався у Тростянецькому, Хмільницькому районах та м. Вінниці (325,8 – 224,1 грн.), найменший – у Літинському, Тульчинському, Шаргородському районах (4,1 – 5,7 грн.).

За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім'ї з однієї особи, у жовтні 2011 року їх частка склала 84,2% усіх сімей.

У січні – жовтні 2011 року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 44,9 тис. сімей, що становило 89,1% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 24,6 тис. сімей, у сільській місцевості – 20,3 тис. сімей . Порівняно з відповідним періодом 2010 року кількість сімей, яким призначено субсидії, збільшилась на 10,3 тис., або в 1,3 рази.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні-жовтні 2011 року, становила 3799,7 тис. грн., що на 1550,3 тис. грн. більше відповідного показника 2010 року, з неї у міських поселеннях – 2886,7 тис. грн., у сільській місцевості – 913,0 тис. грн.