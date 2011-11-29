На колишньому ДПЗ росіяни випускатимуть сайдинг

На території колишнього Вінницького підшипникового заводу впроваджується інвестиційний проект російською компанією “Бастіон 2009”.

Про це УНІАН поінформувало Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Підприємство проводить реконструкцію виробничих потужностей під виробництво сайдингу – матеріалу для зовнішнього оздоблення будівель з пластику.

Вже в наступному році буде презентовано абсолютно нове виробництво з сучасною технікою та висококваліфікованими робітниками.

Буде створено понад 300 робочих місць.