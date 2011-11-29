На колишньому ДПЗ росіяни випускатимуть сайдинг
13:09, 29 листопада 2011Вінниця
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Ви ще не знаєте, що це?
На території колишнього Вінницького підшипникового заводу впроваджується інвестиційний проект російською компанією “Бастіон 2009”.
Про це УНІАН поінформувало Головне управління економіки Вінницької ОДА.
Підприємство проводить реконструкцію виробничих потужностей під виробництво сайдингу – матеріалу для зовнішнього оздоблення будівель з пластику.
Вже в наступному році буде презентовано абсолютно нове виробництво з сучасною технікою та висококваліфікованими робітниками.
Буде створено понад 300 робочих місць.
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