Вінницю будуватимуть майбутні сумлінні платники податків

Чесно, добросовісно і, головне, – вчасно – саме так потрібно сплачувати податки, у цьому переконались вінницькі школярі Вінницької ЗОШ № 17 після перегляду мультиплікаційного фільму про важливість сплати податків у кінотеатрі „Родина”. На презентації були присутні заступник начальника управління освіти і науки ОДА Олена Чорна та голова комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області Ірина Зленко.

Розпочинаючи презентацію мультфільму, Ірина Зленко наголосила: "Я сподіваюсь, що кожна дитина після перегляду мультфільму, зрозуміє навіщо сплачувати податки і те, наскільки це важливо для нашої держави. А у найближчому майбутньому Україна отримає покоління сумлінних платників податків. "Місто мрії" – це наша країна, яку ми з вами зможемо побудувати своїми добрими вчинками і своєчасно сплаченими податками.”

В подальшому анімаційний фільм "Місто мрії" юні жителі області зможуть переглянути у приміщеннях власних шкіл, кінотеатрах міст та районних центрів області та в Будинках дитячої творчості.

Школярі висловили бажання намалювати позитивних героїв мультика. Податківці підтримали ініціативу та пообіцяли відзначити найкращі твори.

На думку дітлахів, побудувати у Вінниці „місто мрії” реально, „будівельними матеріалами” мають стати свідома позиція та патріотизм дорослих.