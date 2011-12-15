Найдорожча марка Вінницької виставки коштує 5 євро

Сьогодні у фойє Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (вул. Соборна, 73, І поверх) відкрилась експозиція поштових марок, листівок і конвертів з колекції голови Тульчинської районної організації Вінницького обласного товариства Асоціації філателістів України Володимира Пащука “Історія України – Руси”.

За словами збирача колекції, експозиція на цю тематику готувалась півроку, загалом до її складу входить 200 презентаційних стендів, 96 з яких представлені на виставці.

- Виставкові експонати збирали не лише в Україні, а й надсилали з інших країн, зокрема з Росії. Усі вони поєднані загальноукраїнською тематикою від часів трипілля до наших днів. Тут є ексклюзивні малюнки художника з Тульчина Петра Олійника, також в організації виставки мені допоміг колекціонер Володимир Козюк, голова Вінницького обласного товариства Асоціації філателістів України Юрій Козак, В.Воронцов, - говорить Володимир Пащук.

Загалом експонати збирали з поштових салонів Києва, тут є канадська марка 1992 року, присвячена княгині Ользі, а марка рабина Нахмана була випущена цього року в Ізраїлі, і вона теж потрапила до цієї колекції. Філателісти з Росії збирачу колекції навіть надсилали марки 70-х років зі штемпелями радянських часів.

Тут є марки та листівки, які присвячені відомим історичним постатям, що мали відношення до Вінниччини – Петро Чайковський, Олександр Можайський, окремою серією представлені історичні марки, які свідчать про історичні події перебування Уряду УНР на Вінниччині.

Надзвичайно зворушливою є експозиція на тему Голодомору, яка особливо болюча для Вінниччини, що втратила більш ніж півмільйона людей. Перша марка на цю тему була випущена за часів незалежної України у 1992 році.

Сучасні марки та листівки, випущені в 2010 році, ілюструють постать колишнього режисера обласного музично-драматичного театру ім.М.Садовського Федора Верещагіна, є навіть „спортивна” марка братів Кличків.

Організаторами даної виставки є Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінницька дирекція УДППЗ “Укрпошта”, Вінницьке обласне товариство філателістів. Виставка триватиме протягом 30 днів.