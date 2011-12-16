Населенню за цукрові буряки заплатили найменше

За січень-листопад 2011 року від усіх категорій господарств (включаючи власно- вирощену сировину) переробним підприємствам надійшло 3,1 млн.т, що на 28,1% більше, ніж на відповідну дату попереднього року, на умовах продажу – 955 тис.т (на 42,9% більше), на давальницьких умовах цукрозаводи отримали сировини – 461 тис.т (на 30,3% більше), власновироблених цукрових буряків – 1,7 млн.т (на 20,4% більше).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Середня реалізаційна ціна 1 тонни цукрових буряків, проданих всіма категоріями господарств склала 389,6 гривень.

На переробні підприємства надійшло цукрових коренів (включаючи закуплену, давальницьку сировину та власновироблені цукрові буряки) від сільськогосподарських підприємств області 1,3 млн.т, що на 40,6% більше, ніж попереднього року, господарств населення – 55,6 тис.т (на 20,5%), інших господарських структур – 10,2 тис.т (на 33,6% менше).

Ціни, що сформувалися від продажу цукрової сировини сільськогосподарськими підприємствами, склали 390,6 гривень за тонну, господарствами населення – 350,1 гривень за тонну, іншими господарськими структурами – 348,6 гривень за тонну.