Вінницький художник-аматор створює картини на воді

Аби передати красу природи та оточуючого світу на чому тільки не малюють художники. Так казкових істот, незвичних птахів та квіти почав зображати на воді підприємець з Вінниці. Технологію водної анімації ебру Валерій Брезденюк опанував півтора року тому. Чоловік випадково побачив телевізійний фільм про „живі” малюнки. Скрізь шукав інформацію про ебру, однак досі це турецьке мистецтво залишається мало вивченим.

Мистецтво водної анімації – ебру - у нашій країні з’явилось порівняно недавно. «Живі» малюнки запозичили з Туреччини. І здавалося б, в Інтернеті зараз є все. Як і рецепт для ебру. Але виявилося, що все - не те, - каже вінницький художник.

Методом проб та помилок Валерій Брезденюк розробив власну технологію. Зараз у галереї художника півтисячі різноманітних картин. І зупинятись на досягнутому чоловік не збирається. Своїм досвідом прагне поділитись з кожним бажаючим. Переконуючи пізнавати та прагнути до прекрасного ніколи не пізно.

Зараз у галереї Валерія Брезднюка півтисячі різноманітних картин. Художник переконує: вони ще далекі від досконалості. Мріє побувати в Туреччині і там пройти майстер–клас у справжніх майстрів. І вже потім на Батьківщині вчити усіх бажаючих створювати казкових персонажів, незвичні квіти та птахів на воді.

А ще Валерій Брезднюк планує подавати заявку на участь в різного роду українських шоу на кшталт „Україна має талант”.