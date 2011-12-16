Депутати ініціюють відставку сільського голови

Депутати Пултівецької сільської ради (Вінницький район) готові ініціювати недовіру сільському голові.

Про це УНІАН повідомив депутат Віктор Сторожук.

Завтра, 17 грудня о 10.00, у приміщенні Будинку культури відбудеться зібрання депутатів та громади села, на яке запрошено керівництво Вінницького району. Свою позицію депутати пояснюють тим, що протягом останнього року керівництво села не веде ефективної роботи.

«Останній раз сесія відбувалася більше двох місяців тому. Ми неодноразово просили голову скликати депутатів щодо вирішення наболілих питань. Останньою краплею терпіння стало те, що район виділяв гроші на ремонти дитячих садків, але для цього потрібно було рішення сільських рад. Через те, що сесія не скликалася, ми не змогли отримати гроші», - зазначає Віктор Сторожук.

12 із 16 депутатів 10 днів тому зареєстрували заяву у сільській раді, аби скликати робочу сесію. На жаль, за словами Віктора Сторожука, сесія до цього часу не скликана. Тому депутати вирішили про свої наміри щодо подальших дій порадитися із громадою, і вже у визначений законом термін змусити сільського голову звітувати перед людьми. Не виключають депутати і того, що на черговій сесії і оголосять недовіру керманичу села.