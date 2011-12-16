Розвантажуючи добрива, чоловік зламав хребта
15:31, 16 грудня 2011Вінниця
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Травматологам Теплицької ЦРЛ вчора довелось рятувати життя 48-річного чоловіка, який потрапив до лікарні із закритою черепно-мозковаою травмою та переломом шийного відділу хребта.
Як повідомило УМНС у Вінницькій області, потерпілий, - мешканець с. Бджільна, Теплицького р-ну, - на станції Кубліч впав з вагона при розвантаженні мінерального добрива. Внаслідок падіння він і отримав травми голови та спини.
Наразі стан чоловіка медики оцінюють як важкий.
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