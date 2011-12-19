Голова Вінницької ОДА отримав нагороду за мистецькі акції

17 грудня 2011р. в обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. М.Садовського відбулася обласна культурно-мистецька акція «Покровитель культури – 2011»

Цього дня нагороди меценати та діячі в галузі культури отримали у 15-ти номінаціях, - повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

У номінації «За підтримку міжнародних та всеукраїнських культурно-мистецьких акцій» почесно відзначено голову Вінницької ОДА Миколу Джигу. За активної підтримки Миколи Васильовича на Вінниччині впродовж 2010-2011 років проведено понад 40 міжнародних, всеукраїнських та обласних культурно-мистецьких акцій спрямованих на розвиток народної творчості, професійного і аматорського мистецтва. Серед них: міжнародні - фестиваль класичної музики ім. П.І.Чайковського та Н.Ф.фон Мекк, свята народного мистецтва «Великодня писанка», всеукраїнські-кобзарського мистецтва «Струни Вічності» ім.В.Перепелюка, сатири і гумору Степана Руданського, пленер скульпторів-каменотесів «Подільський оберіг», етнографічних колективів ім.Гната Танцюри, обласний етап Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця», обласний фестиваль «Скарби Поділля» та ряд інших. З метою підтримки талановитих митців Вінниччини відбувся цикл культурно-мистецьких заходів «Плеяда митців Вінниччини», щорічно присуджуються Всеукраїнські літературні премії ім.М.Коцюбинського, С.Руданського, надається фінансова допомога на видання і презентацію книг та поетичних збірок, презентацію персональних виставок художників та народних майстрів Вінниччини.

Впродовж 2011 року за фінансової підтримки покровителів культури здійснено вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва, охорону і збереження культурної спадщини, літературну скарбницю рідного краю, підтримку професійного, музичного, театрального та аматорського мистецтва, покращено матеріально-технічну базу закладів культури області. Проведено низку ремонтних робіт клубних, музейних і бібліотечних установ Барського, Гайсинського, Іллінецького, Крижопільського, Липовецького, Мурованокуриловецького, Тиврівського, Тульчинського, Тростянецького районів; придбано сценічні костюми для творчих колективів Бершадського, Гайсинського, Літинського, Липовецького, Томашпільського, Тульчинського районів; організовано транспортне забезпечення колективів художньої самодіяльності Гайсинського, Тиврівського районів для участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних культурно-мистецьких акціях; придбано літературу для книгозбірень Мурованокуриловецького району тощо.

У номінації «За підтримку професійного музичного і театрального мистецтва» відзнаку отримав Іван Бондарчук, який впродовж багатьох років підтримує творчу діяльність колективу Вінницького академічного обласного театру ляльок та взяв активну участь в проведенні Сьомого Міжнародного фестивалю театрів ляльок «Подільська лялька – 2011».

При спонсорській допомозі голови Ради Міжнародної громадської організації «Вінницьке земляцтво у Києві» Віталія Безносюка протягом останніх років здійснено реалізацію Всеукраїнської культурно-мистецької акції «Мистецтво одного села», в рамках якої у Національному музеї літератури (м.Київ) презентовано унікальні зразки подільської вишивки, гончарства та народної творчості майстрів і автентичних колективів дев’яти сіл Вінницької області.

Меценати відзначені у номінаціях: «За зміцнення матеріальної бази закладів культури», «За підтримку талановитої молоді», «За внесок у розвиток культури села».