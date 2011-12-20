У Вінниці Дід Мороз відкрив ялинку

Першу міську красуню відкрито у парку Дружби народів на день Святого Миколая. О 17.00 Дід Мороз і Снігуронько урочисто запалили вогники на міській ялинці і привітали малечу із чудовим святом. Розваги, конкурси, пісні від народних колективів зібрали біля ялинки близько сотні вінничан.

Новорічна ялинка, за словами заступника міського голови Валентини Балицької працюватиме, як і головна красуня міста у Центральному парку, до 16 січня. Тут заплановано безліч святкових дійств для жителів мікрорайону Вишенька

Нагадаємо, що 25 січня у Центральному парку ім. Максима Горького відбудеться офіційне відкриття ялинки.