У Вінниці Дід Мороз відкрив ялинку
12:12, 20 грудня 2011Вінниця
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Першу міську красуню відкрито у парку Дружби народів на день Святого Миколая. О 17.00 Дід Мороз і Снігуронько урочисто запалили вогники на міській ялинці і привітали малечу із чудовим святом. Розваги, конкурси, пісні від народних колективів зібрали біля ялинки близько сотні вінничан.
Новорічна ялинка, за словами заступника міського голови Валентини Балицької працюватиме, як і головна красуня міста у Центральному парку, до 16 січня. Тут заплановано безліч святкових дійств для жителів мікрорайону Вишенька
Нагадаємо, що 25 січня у Центральному парку ім. Максима Горького відбудеться офіційне відкриття ялинки.
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