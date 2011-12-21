Денис Козарук – віце-чемпіон Європи з боксу!

У Москві фінішував чемпіонат Європи з боксу серед студентів. Змагалися збірні з 18 країн, у тому числі й із Західної Європи. Збірна України посіла друге місце в загальнокомандному заліку, поступившись лише збірній господарів рингу. Загалом в активі українців в індивідуальному заліку – одна золота (у категорія 75 кг її здобув Олександр Ганзуля з Дніпропетровська), чотири срібних та дві бронзові нагороди.

У ваговій категорії 49 кг Вінниччину представляв 21-річний майстер спорту міжнародного класу з боксу Денис Козарук, якого відрядило обласне управління з фізичного виховання і спорту Міносвіти. Він по очкам, але впевнено, виграв стартові поєдинки у молдаванина та естонця. Але, на жаль, у фіналі поступився дагестанцю, першому номеру збірної Росії. За словами Дениса, фінальний бій був рівним, але на оцінки суддів вплинув тиск уболівальників.

Утім, і срібна нагорода вінницького боксера – чудове досягнення. У 2009 році він вже брав участь у чемпіонаті Європи серед студентів в Елісті (Росія), де посів третє місце. Тобто зараз спромігся покращити свій результат. На цьому наголосили наставники спортсмена Сергій Глущенко Віктор Січкарук.

– 10 січня у Коломиї відбудуться збори національної збірної України, до якої я входжу, – розповів Денис Козарук. – Готуватимемося до турніру найсильніших боксерів України та відбору до квітневого ліцензійного турніру в Анкарі (Туреччина), де розігруватимуться останні путівки на Олімпіаду. Планується, що у моїй ваговій категорії 49 кг олімпійські ліцензії отримають ще 3 представника Європи.