"Сорок градусів" від обморожень не врятували

Нормальної зими із морозцями ще не було, а до лікарень вже почали потрапляти люди з переохолодженням та обмороженими кінцівками.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, лише за минулу добу “сто грамів” та мінусові гардуси вклали на лікарняні ліжка кількох подолян.

Так, у Могилеві-Подільському біля залізничного вокзалу “швидка” підібрала 60-річного тимчасово непрацюючого в стані переохолодження. Наразі він перебуває у стані середньої важкості.

У Тульчинську ЦРЛ з відмороженними передніми відділами обох стоп потрапив мешканець с. Суворівське. Наразі рятувальники вважають, що з 45-річним чоловіком стався нещасний випадок. Стан здоров'я потерпілого задовільний.

А мешканець Межирова Жмеринського району, не дивлячись на поважний вік, — 67 років — виявився справжнім екстремалом. Потерпілого знайшли у лісосмузі на околиці села в стані алкогольного отруєння. Наразі через обмороження рук і ніг 2-го ступеня він перебуває у стані середньої важкості.