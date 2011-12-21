На День міліції отримували подарунки і звання

20 грудня привітати міліціонерів Вінниччини з професійним святом прийшли перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан, голова Вінницької обласної Ради Сергій Татусяк, вінницький міський голова Володимир Гройсман та керівництво міськвиконкому, судової влади, силових структур, Збройних сил.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

- Нині міліція переживає непростий період реформ. Нам доводиться ламати старі радянські стереотипи, які, на жаль, залишились в країні, яка відзначила 20 років незалежності, і змінювати пріоритети в діяльності міліції. Працювати для людей, бути їх помічником і захисником – у таке русло ми спрямовуємо свою роботу сьогодні. Кожен, хто присвятив своє життя відповідальній і почесній професії міліціонера повинен пам’ятати, що людина, її життя, права, власність завжди мають бути в центрі нашої уваги.А головним критерієм оцінки нашої діяльності є ступінь довіри людей. Законність дій працівника міліції, особиста дисциплінованість, культура спілкування і високий професіоналізм є основою діяльності української міліції., - сказав очільник структури в області Валерій Нонік.

З нагоди свята найкращі працівники міліції були відзначені спеціальними званнями, відзнаками МВС та УМВС.

Під час урочистостей міліціонери вшанували пам'ять своїх побратимів, які віддали своє життя в ім’я добра і справедливості.