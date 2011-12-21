Голови ОСББ пішли вчитися до Вінницького техуніверситету

12:44, 21 грудня 2011
Вінниця
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Вчаться управлінню будинками

У Вінниці, на базі Національного технічного університету, стартували курси з управління будинком.  Розраховані вони на голів ОСББ та старших по будинках.
Про це повідомила радіокомпанія “Місто над Бугом”.

 Ініціювала курси міська влада, вона ж, спільно з ВНТУ, розробила навчальний курс. Проводять заняття представники департаментів міської ради, підприємств-надавачів комунальних послуг, а також викладачі технічного університету.
Курси  безкоштовні. Усі витрати – а це 300 гривень на одного слухача –взяла на себе міська рада. Але в подальшому буде розглядатися питання щодо оплати навчання самими старшими та головами ОСББ.

По закінченні курсів вони отримають сертифікати, що підтверджують їхню спроможність кваліфіковано керувати будинком.

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