Голови ОСББ пішли вчитися до Вінницького техуніверситету

У Вінниці, на базі Національного технічного університету, стартували курси з управління будинком. Розраховані вони на голів ОСББ та старших по будинках.

Про це повідомила радіокомпанія “Місто над Бугом”.

Ініціювала курси міська влада, вона ж, спільно з ВНТУ, розробила навчальний курс. Проводять заняття представники департаментів міської ради, підприємств-надавачів комунальних послуг, а також викладачі технічного університету.

Курси безкоштовні. Усі витрати – а це 300 гривень на одного слухача –взяла на себе міська рада. Але в подальшому буде розглядатися питання щодо оплати навчання самими старшими та головами ОСББ.

По закінченні курсів вони отримають сертифікати, що підтверджують їхню спроможність кваліфіковано керувати будинком.