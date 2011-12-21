Українців просять контрольовано приймати ліки

20 грудня 237 народних депутатів проголосували за посилення державного контролю за якістю та реалізацією лікарських засобів, прийнявши в другому читанні та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері охорони здоров’я (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок)» рестр. № 7007.

«Застерігати людей від самолікування за умови безрецептурного відпуску ліків у аптеках чи безконтрольної реклами через засоби масової інформації справа марна, - вважає народний депутат України Віктор Корж. – Цим законом ми на законодавчому рівні прагнемо запобігти поширенню практики самолікування шляхом заборони реклами ліків та заборони реалізації лікарських засобів, які повинні відпускатися за рецептом лікаря, без пред’явлення такого рецепту, а також посилення контролю за достовірністю реклами медичних виробів та харчових добавок».

Зокрема, за словами депутата, у статті 21 Закону України «Про рекламу» забороняється реклама ліків, які внесені до Державного реєстру лікарських засобів та мають відпускатися лише за рецептом лікаря, а також визначається перелік інформації, яку забороняється та яку дозволяється наводити у рекламі. Крім того, пропонується визначити, яка інформація та які застереження обов’язково повинні супроводжувати таку рекламу.

Експерти стверджують, що близько 50% придбаних без рецептів та без призначення лікарем препаратів, придбані абсолютно без будь-якої у них потреби або про запас і не використовуються. Тобто, громадянами витрачено більше 4 млрд. грн. (або по 87 грн. на кожного громадянина на рік) марно.

В той же час, нерідко самолікування та вживання ліків, придбаних без призначення лікаря, призводять до непоправних негативних результатів. За даними ВООЗ, смертність від неправильного і неконтрольованого прийому ліків посідає п'яте місце в світі серед причин смертності. Медики визнають, що випадки передозування препаратів зустрічаються досить часто, і в одному з семи випадків призводять до хронічних захворювань або навіть інвалідності.

Розповсюджувачі ж реклами не несуть відповідальності за достовірність наданої в рекламі інформації.